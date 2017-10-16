В Демпартии Курдистана не исключают возвращения Киркука силой

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В Демпартии Курдистана не исключают, что курды попытаются вернуть спорный с властями Ирака Киркук под свой контроль силой, заявил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в РФ Хошави Бабакр.

Операция по взятию под контроль провинции Киркук, которую в ночь на понедельник начал Багдад, стала первым крупным столкновением сил Ирака и курдских формирований пешмерга после референдума о независимости Иракского Курдистана.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию для восстановления безопасности в спорной с курдской автономией провинции и взятия под контроль государственных объектов. По данным ООН, в результате столкновений погибли двое и ранено четверо человек.

"Ситуация в Киркуке сложная. Пока никаких официальных заявлений со стороны (премьера курдской автономии Нечирвана – прим. ред.) Барзани нет. Для нас Киркук – это часть Курдистана. Поэтому от него никто не может отказаться", — сообщил Бабакр.

Он не исключил, что курдские формирования попытаются силой вернуть Киркук под свой контроль.

"Я не могу делать официальных заявлений, но никто не откажется от Киркука. И это (возвращение– прим. ред.) не исключено", — сообщил Бабакр, отвечая на вопрос, не будут ли пытаться курды вернуть Киркур под свой контроль.

При этом представитель Демократической партии Курдистана подчеркнул готовность курдской стороны вести переговоры с Багдадом по ситуации в Киркуке.

"Вечером (по ситуации в Киркуке – прим. ред.) должно быть заявление Барзани. Конечно, переговоры нужно было вести до конфликта, но мы к ним готовы. Курдская сторона от переговоров не отказывается", — добавил он.