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Просчет США: контракты России после выборов в Венесуэле — под защитой

17:4416.10.2017
(обновлено: 17:56 16.10.2017)
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© AP Photo / Ariana CubillosЖители Каракаса на одном из избирательных участков города во время губернаторских выборовЖители Каракаса на одном из избирательных участков города во время губернаторских выборов
© AP Photo / Ariana Cubillos

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Прошедшие в Венесуэле губернаторские выборы выиграла правящая Единая социалистическая партия (ЕСПВ), одержавшая победу минимум в 17 из 23 штатов (в штате Боливар подсчет голосов еще продолжается). В то же время оппозиции удалось расширить зону своего влияния с трех штатов до пяти. Вопреки многим прогнозам, выборы прошли в спокойной обстановке, и аналитики сходятся в том, что сценарий смещения президента Николаса Мадуро становится менее вероятным, чем накануне. Главное, что он выиграл, — время, необходимое для реформ, способных успокоить обстановку в стране. Нефтяные и оружейные контракты Москвы в Венесуэле теперь под защитой.

© AFP 2017 / Juan Barreto Женщина сидит около стены с граффити с цитатой Симона Боливара "Мораль и просвещение &mdash; наша насущная необходимость" напротив избирательного участка в Каракасе
© AFP 2017 / Juan Barreto
Женщина сидит около стены с граффити с цитатой Симона Боливара "Мораль и просвещение — наша насущная необходимость" напротив избирательного участка в Каракасе

Фиктивные "прогнозы"

Накануне выборов ряд рейтинговых агентств предсказывал многократный — в три, а то и в четыре раза — перевес сил оппозиции. По мнению профессора МГУ Евгения Пашенцева, результаты голосования красноречиво показали заказной характер этих прогнозов, по большей части инспирированных из-за рубежа. Итоги подтвердили, что уровень доверия к чавистам — последователям покойного экс-президента Уго Чавеса — по-прежнему высок и превалирует в стране, а присутствие на выборах большого числа иностранных наблюдателей подтверждает их демократичный характер.

Венесуэла. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэльская оппозиция не признала итоги губернаторских выборов

С декабря 2012 года губернаторы от оппозиции правили в трех венесуэльских штатах — Миранде, Ларе и Амасонасе. Во всех них в воскресенье победили кандидаты от ЕСПВ. Скажем, в штате Миранда, который восемь лет возглавлял один из оппозиционных лидеров и экс-кандидат в президенты Энрике Каприлес, губернатором стал верный сторонник Мадуро Эктор Родригес, в прошлом министр образования и депутат парламента. А, к примеру, в штате Баринас 52,88% голосов собрал младший брат Уго Чавеса — Архенис Чавес.

В то же время оппозиции удалось "захватить" пять новых штатов: Ансоатеги, Мерида, Нуэва-Эспарта, Тачира и Сулия. Тем не менее оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" (БДЕ), контролирующая парламент, отказалась признавать итоги выборов.

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsРеакция сторонников оппозиции на итоги губернаторских выборов в Венесуэле
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Реакция сторонников оппозиции на итоги губернаторских выборов в Венесуэле

"Мы попросили отделения в регионах проверить весь процесс — все, включая те штаты, где победителями были объявлены кандидаты от БДЕ", — заявил глава предвыборной кампании коалиции Херардо Блайд. По его словам, оппозиция будет "бороться, чтобы изменить избирательную систему", существующую в стране.

"Оппозиция не предложила программу выхода из кризиса, потратив все время на выяснение счетов и дестабилизацию положения. В результате значительная часть населения, не прощая тех ошибок, которые совершило правительство чавистов в последние годы, все же не поддержала оппозицию. Неожиданно высокая явка — 61,4% — говорит о том, что люди не хотят дальнейшей дестабилизации, не хотят гражданской войны", — говорит Евгений Пашенцев.

Масштабные акции протеста, бушевавшие в стране с апреля, кровопролитные столкновения с силами безопасности в ходе выборов в Конституционную ассамблею в июле — все указывало на то, что и местные выборы пройдут в обстановке насилия. Для обеспечения безопасности власти задействовали более 250 тысяч силовиков, спасателей, пожарных и военных. В итоге день голосования прошел в Венесуэле неожиданно спокойно: были зафиксированы лишь незначительные нарушения на выборах, и по всей стране задержаны 34 человека.

© AP Photo / Ariana CubillosДосмотр жителя Каракаса перед входом на избирательный участок
© AP Photo / Ariana Cubillos
Досмотр жителя Каракаса перед входом на избирательный участок

Контрактам с Россией пока ничто не угрожает

Несмотря на то что БДЕ "сдала" чавистам три штата, завоеванные ею позиции довольно весомы. Например, штат Нуэва-Эспарта приносит в казну немалые доходы от туризма, в густонаселенном штате Сулия добывается около 40% всей нефти в стране. Однако пока вся внешнеэкономическая деятельность по-прежнему находится в ведении общенациональных властей, контрактам, заключенным между Москвой и Каракасом, ничто не угрожает, утверждает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
© AP Photo
"Возьмите нефть": Венесуэла просит Россию об отсрочке по долгу

Россия приобретает у Венесуэлы нефть, которую затем направляет на переработку в Индию. Кроме того, с начала века Каракас превратился в одного из крупнейших покупателей российской оборонной продукции. В 2011 году Россия предоставила Венесуэле кредит на четыре миллиарда долларов для финансирования поставок российской промышленной продукции, но через три года Каракас обратился к Москве с просьбой о продлении срока использования кредита и получил согласие. Накануне выборов минфины обеих стран договорились о реструктуризации долга Венесуэлы.

"Концепция регионализации рассматривалась в стране. Она подразумевает самостоятельный выход венесуэльских штатов на внешний рынок — на этом, в частности, настаивает оппозиция, и значительная часть протестующих традиционно представлена "богатыми" штатами. Но пока такая концепция не приведена в действие, судьба внешнеторговых соглашений по-прежнему в руках Каракаса", — говорит Дмитрий Абзалов.

"Оборонные контракты с Венесуэлой действуют по-прежнему. Вооружения и военная техника, приобретенные у России, нуждаются в обслуживании и ремонте, Россия поставляет для этого необходимые запчасти и комплектующие. Ничто также не говорит пока и о том, что соглашения в сфере торговли углеводородным сырьем могут быть пересмотрены", — согласен Евгений Пашенцев.

Шаткое равновесие

Об убедительной политической победе Мадуро говорить слишком рано, однако возникшую после выборов ситуацию можно расценивать как существенный карт-бланш, который он может использовать для стабилизации положения, считает Дмитрий Абзалов. Выборы, прошедшие в спокойной обстановке и подтвердившие доверие к правящей партии, плюс подросшие цены на нефть, основной экспортный продукт Венесуэлы, — все говорит о том, что риск досрочного свержения действующего кабинета значительно снижается.

© REUTERS / Miraflores Palace Президент Венесуэлы Николас Мадуро после объявления итогов губернаторских выборов
© REUTERS / Miraflores Palace
Президент Венесуэлы Николас Мадуро после объявления итогов губернаторских выборов

"Для того чтобы снова поднять в стране волну массовых протестных акций, у оппозиции не хватает триггеров. Скажем, в соседней Бразилии поводом для свержения президента Дилмы Роусефф послужила коррупционная составляющая. То же могут попробовать разыграть и в Венесуэле. Или, скажем, нарушения прав человека. Но чем больше проходит времени, тем подобный исход становится все менее вероятным", — уверяет Дмитрий Абзалов.

"В Бразилии президента подвергли импичменту по обвинениям в коррупции, которые так и не были доказаны. В Венесуэле принципиально иная ситуация: Мадуро вменяют в вину то, что высокие доходы от продажи нефти он потратил на социальные программы, в то время как экономика не получила должного развития, новые предприятия не были созданы, число рабочих мест не увеличилось. До коррупционных обвинений в Каракасе в ближайшее время вряд ли дойдет", — сомневается Евгений Пашенцев.

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Россия согласовала с Венесуэлой реструктуризацию долга

Эксперты сходятся во мнении, что в сложившейся ситуации немало зависит от того, как поведет себя коварный сосед Венесуэлы — Соединенные Штаты, давно, со времен Уго Чавеса негативно настроенные по отношению к действующему там режиму. С приходом к власти социалистов американские компании лишились доступа к сырьевым ресурсам Венесуэлы и вряд ли когда-нибудь смирятся с этим.

Между тем в окружении нынешнего президента США Дональда Трампа немало фигур, так или иначе заинтересованных в том, чтобы вернуть американское влияние в Венесуэле, утверждает профессор Пашенцев. По его словам, это не только госсекретарь, а в прошлом глава нефтяной корпорации ExxonMobil Рекс Тиллерсон, но и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, директор ЦРУ Майкл Помпео. К таковым относился и бывший советник президента по национальной безопасности генерал Майкл Флинн.

"Ситуация, когда на внешней арене Белый дом занят такими критически серьезными проблемами, как обуздание КНДР, противостояние с Ираном, наконец, война в Сирии, в принципе, может означать, что в ближайшее время США могут не прилагать достаточно активных усилий, чтобы дальше расшатывать обстановку в Венесуэле. И теоретически это опять-таки дает Мадуро дополнительный выигрыш во времени", — полагает Дмитрий Абзалов.

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