Ближний Восток заинтересован в диалоге Москвы и Эр-Рияда, считают в ФАТХ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Палестина приветствует сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией, считая, что оно отвечает интересам всего ближневосточного региона, заявил в понедельник исполнительный секретарь Центрального комитета палестинского движения ФАТХ Джибриль Раджуб.
При этом он отметил, что Россию в Палестине также рассматривают как одного из главных гарантов в деле ближневосточного урегулирования.
Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 4 октября прибыл в Москву с первым за всю историю российско-саудовских отношений визитом. 5 и 6 октября состоялись его переговоры в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По итогам переговоров страны подписали 14 документов.