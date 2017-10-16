Ближний Восток заинтересован в диалоге Москвы и Эр-Рияда, считают в ФАТХ

Генеральный секретарь Центрального комитета ФАТХ Джибриль Раджуб и чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции в пресс-центре МИА Россия сегодня. 16 октября 2017

Генеральный секретарь Центрального комитета ФАТХ Джибриль Раджуб и чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции в пресс-центре МИА Россия сегодня. 16 октября 2017

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Палестина приветствует сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией, считая, что оно отвечает интересам всего ближневосточного региона, заявил в понедельник исполнительный секретарь Центрального комитета палестинского движения ФАТХ Джибриль Раджуб.

"Мы приветствуем недавний визит короля Саудовской Аравии в Россию, а также сотрудничество между РФ и Саудовской Аравией. Мы считаем, что оно идет на благо как Палестины, так и всего ближневосточного региона. Саудовская Аравия имеет обязательства, выполнение которых, как мы ожидаем, окажет влияние на разрешение конфликта вокруг Палестины, так как роль (Эр-Рияда) — ведущая в исламском мире", — сказал Раджуб на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

При этом он отметил, что Россию в Палестине также рассматривают как одного из главных гарантов в деле ближневосточного урегулирования.

Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 4 октября прибыл в Москву с первым за всю историю российско-саудовских отношений визитом. 5 и 6 октября состоялись его переговоры в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По итогам переговоров страны подписали 14 документов.