Эксперт прокомментировал возможное восстановление санкций США против Ирана

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Конгресс США, вероятнее всего, восстановит санкции против Ирана, но они вряд ли дадут эффект, сказал РИА Новости Мехран Камрава, директор Центра по международным и региональным исследованиям американского Джорджтаунского университета в Катаре.
Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.
Инициатива теперь перешла к конгрессу США, который должен в двухмесячный срок определиться, будут ли восстановлены односторонние санкции США против Ирана.
"Тем не менее, по сути дела, если не считать продажи пассажирских самолетов Boeing, торговля США и Ирана не показывала резкого роста после подписания ядерного соглашения в 2015 году. Санкции вводить недорого, они помогают Трампу и конгрессу выглядеть жесткими по Ирану и, к тому же, они популярны. Так что они будут восстановлены", — добавил исследователь.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.