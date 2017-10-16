Эксперт прокомментировал возможное восстановление санкций США против Ирана

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Конгресс США, вероятнее всего, восстановит санкции против Ирана, но они вряд ли дадут эффект, сказал РИА Новости Мехран Камрава, директор Центра по международным и региональным исследованиям американского Джорджтаунского университета в Катаре.

Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Инициатива теперь перешла к конгрессу США, который должен в двухмесячный срок определиться, будут ли восстановлены односторонние санкции США против Ирана.

"Я думаю, что и Трамп, и конгресс очень хотели бы наложить санкции на Иран, хотя большинство из них так или иначе отменены не были. Эти санкции могут могут быть лишь со стороны США. Они все равно значительно затруднят международные банковские транзакции с Ираном", — считает Камрава.

"Тем не менее, по сути дела, если не считать продажи пассажирских самолетов Boeing, торговля США и Ирана не показывала резкого роста после подписания ядерного соглашения в 2015 году. Санкции вводить недорого, они помогают Трампу и конгрессу выглядеть жесткими по Ирану и, к тому же, они популярны. Так что они будут восстановлены", — добавил исследователь.

"Что касается того, сработают (санкции) или нет, я не уверен, что они будут иметь какой-либо ощутимый эффект, на который надеются США — а именно разрыв связей Ирана с (ливанским шиитским движением — ред.) "Хезболлах", прекращение программы Ирана по созданию баллистических ракет и изменение общих целей внешней политики Ирана", — заключил Камрава.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.