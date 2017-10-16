С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Россия не будет участвовать в сессиях ПАСЕ до изменения дискриминационного для страны регламента, заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Россия не будет участвовать в сессиях ПАСЕ до изменения дискриминационных для нашей страны положений регламента… Мы намерены продолжать переговоры. Мы услышали позиции представителей разных стран по поводу необходимости обсуждения проблем, которые нас разделяют, на площадке ассамблеи. Россия готова к диалогу, пока мы обсуждаем один вопрос — возвращение российской делегации. Когда она вернётся, будем полноценно обсуждать остальные вопросы", — сказал он.

По словам Толстого, Россия против какой-либо дискриминации, ограничений национальных делегаций и лишения их права голоса. "Один из признаков, что позицию России слышат в ПАСЕ — это недавний доклад господина Николетти… Мы пытаемся сейчас во всей полноте объяснить коллегам все последствия неучастия России в дальнейшей работе ПАСЕ, они будут, к сожалению, для ПАСЕ печальными. Мы обменялись мнениями и услышали от них готовность обсуждать проблемы возвращения России и изменять регламент в своих политических группах", — сказал Толстой.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Летом этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета.