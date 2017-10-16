КНДР просит парламенты МПС поддержать страну в борьбе за суверенитет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Глава делегации КНДР на ассамблее Межпарламентского союза Ан Дон Чхун призвал парламенты МПС поддержать Северную Корею в борьбе за ее суверенитет.

"Хотелось бы воспользоваться этой возможностью и выразить надежду на то, что парламенты различных стран, которые ценят независимость, справедливость и мир, поддержат и проявят солидарность с моим народом в его борьбе за суверенитет, достоинство и право на существование страны", — сказал Ан Дон Чхун, выступая с трибуны МПС в Санкт-Петербурге.

Выступление представителя КНДР ряд делегаций встретили овациями.