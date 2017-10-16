Испанская прокуратура потребовала заключить под стражу главу МВД Каталонии

МАДРИД, 16 окт — РИА Новости. Прокуратура потребовала в качестве предварительной меры тюремное заключение для главы каталонских правоохранительных органов Mossos d"Esquadra Хосепа Луиса Траперо в связи с подозрениями в мятеже, сообщает газета El País.

В понедельник Траперо дал показания в Национальной судебной палате Испании. Окончательное решение должна принять судья Кармен Ламела вечером 16 октября.

Ранее судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение оставить на свободе лейтенанта каталонских правоохранительных органов Mossos d"Esquadra Тересу Лаплана, прокурор требовал залог в размере 40 тысяч евро. Лаплана останется на свободе, однако ей запрещено покидать территорию Испании, она должна передать суду свой паспорт и периодически "отмечаться" в суде. Лаплана отвечала за работу каталонских правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность совета по экономике каталонского правительства 20 сентября в Барселоне. Лаплана давала показания суду по видеоконференции.

Кроме того, в понедельник показания в суде дают главы националистических организаций Каталонская национальная ассамблея Жорди Санчес и Omnium Cultural Жорди Куишар, также подозреваемые в преступлениях, связанных с мятежом.

6 октября Траперо, а также главы националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Санчес и Жорди Куишар уже давали показания в Национальной судебной палате в Мадриде по подозрению в преступлениях, связанных с призывом к мятежу.

Гражданская гвардия 20-21 сентября проводила обыски в здании совета по экономике Каталонии в Барселоне. Тогда перед зданием проходили массовые акции протеста, в которых приняли участие 40 тысяч человек. Санчес и Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться. Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Однако несколько машин Гражданской гвардии были повреждены протестующими, а сами сотрудники правоохранительных органов Испании смогли покинуть здание только утром.

По испанским законам призыв к мятежу карается лишением свободы до 15 лет.