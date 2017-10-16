Трамп раскритиковал лидера демократов за переменчивость позиции по Ирану

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера демократического меньшинства в сенате Чарльза Шумера за то, что тот раньше выступал против сделки с Ираном по ядерной программе, но затем раскритиковал Трампа за негативное отношение к сделке.
Шумер, действительно, проголосовал против договоренностей с Ираном по атому в 2015 году. Одним из аргументов Шумера было то, что против сделки категорически выступал Израиль — союзник США на Ближнем Востоке. При этом на прошлой неделе, когда Трамп объявил существенное ужесточение политики против Ирана, Шумер раскритиковал его и призвал "дать сделке время, чтобы она сработала".
Позиция Шумера, возглавляющего демократическую фракцию в сенате, будет иметь важное значение в ходе дебатов в конгрессе. Конгрессу предстоит решить, вводить ли вновь санкции против Ирана после инициативы Трампа. Ранее Трамп резко критиковал Шумера по различным вопросам, однако в последнее время воздерживался от нападок и успешно работал с демократами по ряду вопросов в сенате, иногда даже в обход однопартийцев-американцев.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.