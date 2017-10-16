Трамп раскритиковал лидера демократов за переменчивость позиции по Ирану

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера демократического меньшинства в сенате Чарльза Шумера за то, что тот раньше выступал против сделки с Ираном по ядерной программе, но затем раскритиковал Трампа за негативное отношение к сделке.

"Сенатор-демократ Шумер возненавидел иранскую сделку, заключенную президентом Обамой, но теперь, когда я в этом участвую, он ее воспринимает нормально. Скажи это Израилю, Чак!" — написал Трамп.

Шумер, действительно, проголосовал против договоренностей с Ираном по атому в 2015 году. Одним из аргументов Шумера было то, что против сделки категорически выступал Израиль — союзник США на Ближнем Востоке. При этом на прошлой неделе, когда Трамп объявил существенное ужесточение политики против Ирана, Шумер раскритиковал его и призвал "дать сделке время, чтобы она сработала".

Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Трамп рассказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Позиция Шумера, возглавляющего демократическую фракцию в сенате, будет иметь важное значение в ходе дебатов в конгрессе. Конгрессу предстоит решить, вводить ли вновь санкции против Ирана после инициативы Трампа. Ранее Трамп резко критиковал Шумера по различным вопросам, однако в последнее время воздерживался от нападок и успешно работал с демократами по ряду вопросов в сенате, иногда даже в обход однопартийцев-американцев.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.