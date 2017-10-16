Евростат подсчитал число живущих за чертой бедности в Литве

ВИЛЬНЮС, 16 окт — РИА Новости. Около 30% населения Литвы находилось в 2016 году за чертой бедности, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные статистической службы ЕС Евростат.

Согласно данным Евростата, "30,1% жителей Литвы в прошлом году находились за чертой бедности — это один самых высоких показателей в Европе".

По методике исследования службы, черта бедности – это показатель, когда доходы человека не достигают 60% от среднего показателя доходов по стране.

Как сообщили в Евростате, по сравнению с 2008 годом этот показатель увеличился на 1,8 пункта. Литву опережают в этом плане Болгария (за чертой бедности в этой стране находятся 40,4% жителей), Румыния (38,8%) и Греция (35,6%). Согласно опубликованным данным, в Латвии за чертой бедности проживают 28,5% жителей, в Эстонии – 24,4%. В среднем по ЕС данный показатель составляет 23,4%.

По данным литовского департамента статистики, в прошлом году ниже черты бедности в стране проживали 21,9% жителей или 630 тысяч человек. В связи с массовой эмиграцией с 1990 года число жителей республики сократилось с 3,7 миллиона до 2,8 миллиона человек.