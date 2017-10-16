Железняк прокомментировал итоги парламентских выборов в Австрии

Себастьян Курз во время празднования своей победы в Вене в Австрии. 15 октября 2017

Себастьян Курз во время празднования своей победы в Вене в Австрии. 15 октября 2017

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Итоги парламентских выборов в Австрии показали, что избиратели поддержали партии, которые могут создать правящую коалицию, отражающую "конкретные национальные интересы граждан страны, а не размытые и противоречивые евроценности", считает заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

В воскресенье в Австрии прошли досрочные парламентские выборы. В настоящий момент, по результатам подсчета голосов всех пришедших на участки избирателей, победителем становится Народная партия (31,4%) во главе с министром иностранных дел страны и действующим председателем ОБСЕ 31-летним Себастьяном Курцем, за ней следует право-националистическая Австрийская партия свободы (27,4%), тройку лидеров замыкают социал-демократы с 26,9% голосов. Окончательные результаты подсчета всех голосов с учетом бюллетеней, посланных досрочно по почте, станут известны через несколько дней.

"От того, как сложится расстановка сил в парламенте и сформируется коалиция, будет зависеть политика нового правительства Австрии. Но убежден, что страну ждут изменения, в числе которых формирование более активной позиции Австрии в отношении европейских институтов, действий стран-участниц и расширения российско-австрийского сотрудничества", — цитирует Железняка его пресс-служба.

"Новым канцлером Австрии, скорее всего, станет молодой, но уже активно проявивший себя на посту министра иностранных дел страны Себастьян Курц, который не раз заявлял о бесперспективности антироссийских санкций и предлагал европейским коллегам вернуться к диалогу. Пост вице-канцлера имеет все шансы занять лидер партии Свободы Ханс Кристиан Штрахе, который поддержал референдум в Крыму, не боится сотрудничества с Россией и критично настроен к политике ЕС", — добавил он.

Депутат также напомнил, что Россия всегда выступала за развитие конструктивных взаимовыгодных отношений со странами Европы. "При этом еврочиновникам в Брюсселе имеет смысл обратить внимание на рост поддержки евроскептиков в разных частях Европы и учесть в своей политике ожидания граждан, иначе Евросоюз ждут болезненные и мало предсказуемые трансформации", — заключил Железняк.