В ФАТХ считают, что Курдистан не должен отделяться от Ирака

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В движении ФАТХ считают, что Иракский Курдистан не должен отделяться от Ирака, заявил генеральный секретарь ЦК ФАТХ Джибриль Раджуб.
Палестинский политик также обвинил Израиль в желании разрушить регион Ближнего Востока и выразил надежду, что иракские курды не будут опираться на поддержку Израиля.
Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не имеет отношения к референдуму иракских курдов, но симпатизирует их стремлению к независимости. Так он ответил президенту Турции Реджепу Эрдогану, который, по данным СМИ, обвинил организаторов голосования в Иракском Курдистане в связях с израильской разведкой "Моссад".
Иракские военные ранее в понедельник сообщили, что установили контроль над нефтяными месторождениями Баба-Гургур и Бей Хасан, пригородами Киркука Лайлан и Яйджи, военной базой К-1, аэропортом и рядом ключевых нефтегазовых объектов.
Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября, на котором за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов.