В ФАТХ считают, что Курдистан не должен отделяться от Ирака

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. Архивное фото

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. Архивное фото

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В движении ФАТХ считают, что Иракский Курдистан не должен отделяться от Ирака, заявил генеральный секретарь ЦК ФАТХ Джибриль Раджуб.

"Что касается курдского вопроса, такая проблема существует, никто не отрицает. Мы считаем, что курды ошибаются, отделяясь от Ирака. В Ираке они имели больше всего власти и автономии", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Палестинский политик также обвинил Израиль в желании разрушить регион Ближнего Востока и выразил надежду, что иракские курды не будут опираться на поддержку Израиля.

Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не имеет отношения к референдуму иракских курдов, но симпатизирует их стремлению к независимости. Так он ответил президенту Турции Реджепу Эрдогану, который, по данным СМИ, обвинил организаторов голосования в Иракском Курдистане в связях с израильской разведкой "Моссад".

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС.

Иракские военные ранее в понедельник сообщили, что установили контроль над нефтяными месторождениями Баба-Гургур и Бей Хасан, пригородами Киркука Лайлан и Яйджи, военной базой К-1, аэропортом и рядом ключевых нефтегазовых объектов.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября, на котором за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов.