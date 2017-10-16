РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Багдад начал операцию, которую в Эрбиле посчитали объявлением войны

16:2416.10.2017
022170
© AFP 2017 / Ahmad Al-RubayeИракские вонные продвигаться к городу Киркук в ходе операции против курдских боевиков. 16 октября 2017Иракские вонные продвигаться к городу Киркук в ходе операции против курдских боевиков. 16 октября 2017
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Операция по взятию под контроль провинции Киркук, которую в ночь на понедельник начал Багдад, стала первым крупным столкновением сил Ирака и курдских формирований пешмерга после референдума о независимости Иракского Курдистана.

Иракские военные направляются к курдским позициям на южной окраине Киркука, Ирак. 15 октября 2017
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
Востоковед: курды не отдадут Киркук ни при каких условиях
Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию для восстановления безопасности в спорной с курдской автономией провинции и взятия под контроль государственных объектов. По данным ООН, в результате столкновений погибли двое и ранено четверо человек. Москва и Вашингтон уже призвали стороны избегать эскалации и перейти к диалогу. При этом эксперты отмечают, что даже если нынешний конфликт удастся погасить, ситуация вокруг Киркука и референдума останется миной замедленного действия, которая рано или поздно взорвется.

Конституционный долг

Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения в конце сентября курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней. Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты.

Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
В Иракском Курдистане заявили о наступлении правительственных сил
Еще в конце прошлой недели звучали заверения, что военной операции не будет и переброска Багдадом военных вблизи границ провинции связана с противостоянием отрядам ИГИЛ. Однако рано утром в понедельник Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил о наступлении иракских сил и проправительственного шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" на юге Киркука. Через час премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что речь идет об обеспечении безопасности на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, при этом он приказал силам безопасности Ирака кооперироваться с ополчением Иракского Курдистана пешмерга и избегать конфронтаций, а также защищать мирных жителей провинции. Спустя несколько часов аль-Абади уточнил, что Багдад выполняет в спорном с курдами Киркуке конституционный долг по установлению власти, безопасности и защите национальных богатств. В ответ на это руководство формирований пешмерга заявило, что атаку на Киркук можно считать объявлением войны курдам и ответственные за это власти Ирака заплатят большую цену.

На этом фоне, а также под влиянием заявлений президента США Дональда Трампа по Ирану, мировые цены на нефть утром в понедельник начали рост.

Первые жертвы

Бойцы сил быстрого реагирования Ирака под Киркуком
© REUTERS / Stringer
Конфликт в иракском Киркуке вызвал рост цен на нефть
По данным курдских СМИ, в Киркук личным распоряжением вице-президента автономии были переброшены три тысячи ополченцев формирований пешмерга. Несмотря на распоряжения с обеих сторон избегать прямых столкновений, первые бои начались уже равно утром, к полудню стали поступать сообщения о том, что иракские военные восстановили контроль над "как минимум двумя нефтяными месторождениями", военной базой и электростанцией. По другим данным, основные нефтяные и военные объекты в районе все еще находятся под контролем курдского ополчения. При этом курдская сторона заявила, что иракские силовики в ходе операции использовали тяжелую военную технику, в том числе танки "Абрамс".

Позже начали поступать сообщения о первых жертвах: представитель Верховного комиссара ООН по правам человека в Ираке Али аль-Баяти заявил РИА Новости, что в результате боев погибли два человека и четверо получили ранения.

Призыв к диалогу и деэскалации

Первая международная реакция на происходящее последовала из Вашингтона: Пентагон заявил, что выступает "против насилия с любой стороны" и призвал Багдад и иракских курдов избегать дальнейшей эскалации напряженности. При этом подчеркивалось, что американская сторона "поддерживает единый Ирак". В Пентагоне заявили, что усилия сторон должны концентрироваться на общей угрозе — борьбе с ИГ (запрещена в РФ).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. 16 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Лавров: Россия негативно относится к боям между пешмергой и иракской армией
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что произошедшие столкновения противоречат "интересам всего иракского народа, включая курдов". "Мы хотим, чтобы поскорее была достигнута договорённость о том, как дальше будет продолжаться проживание в одном государстве всех тех, кто сейчас живет в Ираке", — сказал российский министр.

Официальный Каир призвал правительство Ирака и власти Иракского Курдистана к сдержанности, а также потребовал избегать конфронтации, которая может только ухудшить ситуацию как в Ираке, так и во всем регионе. О необходимости диалога при уважении территориальной целостности Ирака заявили в Париже и Анкаре. При этом власти Турции заявили о готовности к сотрудничеству с Багдадом, чтобы покончить с присутствием на его территории формирований запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. О присутствии формирований РПК в провинции Киркук ранее заявили в министерском совете по безопасности Ирака.

Мина замедленного действия

Советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина заявила РИА Новости, что происходящее вокруг иракского Киркука является миной замедленного действия, и ситуация рано или поздно может вылиться в полномасштабный конфликт.

Бойцы сил быстрого реагирования Ирака под Киркуком
© REUTERS / Stringer
Эксперт: конфликт вокруг Киркука останется миной замедленного действия
"Киркук — наиболее спорная территория между курдами и арабами, проживающими в Ираке. Там серьезные запасы нефти, но дело не только в этом, но и в исторических претензиях курдов на эту территорию. Рано или поздно обострение из-за Киркука должно было произойти. Референдум по статусу этой территории планировался еще десять лет назад, но, учитывая сложность ситуации, так не состоялся… При разумном подходе сейчас все еще можно избежать прямого конфликта из-за Киркука, но это останется миной замедленного действия, которая рано или поздно взорвется", — сказала Супонина.

"Наскоком проблему не решить, потребуются переговоры, курды от своих притязаний все равно не откажутся. Багдаду лучше воздержаться от радикальных шагов и тем более от этнических чисток, которые практиковались во времена Саддама Хуссейна и которых сейчас тем более надо избежать. Лучший способ — продолжить переговоры в ближайшем будущем. Если стороны еще сохраняют разумность, то они именно это и будут делать", — считает эксперт.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Курдский вопрос
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена