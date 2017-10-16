Багдад начал операцию, которую в Эрбиле посчитали объявлением войны

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Операция по взятию под контроль провинции Киркук, которую в ночь на понедельник начал Багдад, стала первым крупным столкновением сил Ирака и курдских формирований пешмерга после референдума о независимости Иракского Курдистана.

Конституционный долг

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию для восстановления безопасности в спорной с курдской автономией провинции и взятия под контроль государственных объектов. По данным ООН, в результате столкновений погибли двое и ранено четверо человек. Москва и Вашингтон уже призвали стороны избегать эскалации и перейти к диалогу. При этом эксперты отмечают, что даже если нынешний конфликт удастся погасить, ситуация вокруг Киркука и референдума останется миной замедленного действия, которая рано или поздно взорвется.

Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения в конце сентября курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней. Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты.

Еще в конце прошлой недели звучали заверения, что военной операции не будет и переброска Багдадом военных вблизи границ провинции связана с противостоянием отрядам ИГИЛ. Однако рано утром в понедельник Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил о наступлении иракских сил и проправительственного шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" на юге Киркука. Через час премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что речь идет об обеспечении безопасности на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, при этом он приказал силам безопасности Ирака кооперироваться с ополчением Иракского Курдистана пешмерга и избегать конфронтаций, а также защищать мирных жителей провинции. Спустя несколько часов аль-Абади уточнил, что Багдад выполняет в спорном с курдами Киркуке конституционный долг по установлению власти, безопасности и защите национальных богатств. В ответ на это руководство формирований пешмерга заявило, что атаку на Киркук можно считать объявлением войны курдам и ответственные за это власти Ирака заплатят большую цену.

На этом фоне, а также под влиянием заявлений президента США Дональда Трампа по Ирану, мировые цены на нефть утром в понедельник начали рост.

Первые жертвы

По данным курдских СМИ, в Киркук личным распоряжением вице-президента автономии были переброшены три тысячи ополченцев формирований пешмерга. Несмотря на распоряжения с обеих сторон избегать прямых столкновений, первые бои начались уже равно утром, к полудню стали поступать сообщения о том, что иракские военные восстановили контроль над "как минимум двумя нефтяными месторождениями", военной базой и электростанцией. По другим данным, основные нефтяные и военные объекты в районе все еще находятся под контролем курдского ополчения. При этом курдская сторона заявила, что иракские силовики в ходе операции использовали тяжелую военную технику, в том числе танки "Абрамс".

Позже начали поступать сообщения о первых жертвах: представитель Верховного комиссара ООН по правам человека в Ираке Али аль-Баяти заявил РИА Новости, что в результате боев погибли два человека и четверо получили ранения.

Призыв к диалогу и деэскалации

Первая международная реакция на происходящее последовала из Вашингтона: Пентагон заявил, что выступает "против насилия с любой стороны" и призвал Багдад и иракских курдов избегать дальнейшей эскалации напряженности. При этом подчеркивалось, что американская сторона "поддерживает единый Ирак". В Пентагоне заявили, что усилия сторон должны концентрироваться на общей угрозе — борьбе с ИГ (запрещена в РФ).

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что произошедшие столкновения противоречат "интересам всего иракского народа, включая курдов". "Мы хотим, чтобы поскорее была достигнута договорённость о том, как дальше будет продолжаться проживание в одном государстве всех тех, кто сейчас живет в Ираке", — сказал российский министр.

Официальный Каир призвал правительство Ирака и власти Иракского Курдистана к сдержанности, а также потребовал избегать конфронтации, которая может только ухудшить ситуацию как в Ираке, так и во всем регионе. О необходимости диалога при уважении территориальной целостности Ирака заявили в Париже и Анкаре. При этом власти Турции заявили о готовности к сотрудничеству с Багдадом, чтобы покончить с присутствием на его территории формирований запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. О присутствии формирований РПК в провинции Киркук ранее заявили в министерском совете по безопасности Ирака.

Мина замедленного действия

Советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина заявила РИА Новости, что происходящее вокруг иракского Киркука является миной замедленного действия, и ситуация рано или поздно может вылиться в полномасштабный конфликт.

"Киркук — наиболее спорная территория между курдами и арабами, проживающими в Ираке. Там серьезные запасы нефти, но дело не только в этом, но и в исторических претензиях курдов на эту территорию. Рано или поздно обострение из-за Киркука должно было произойти. Референдум по статусу этой территории планировался еще десять лет назад, но, учитывая сложность ситуации, так не состоялся… При разумном подходе сейчас все еще можно избежать прямого конфликта из-за Киркука, но это останется миной замедленного действия, которая рано или поздно взорвется", — сказала Супонина.

"Наскоком проблему не решить, потребуются переговоры, курды от своих притязаний все равно не откажутся. Багдаду лучше воздержаться от радикальных шагов и тем более от этнических чисток, которые практиковались во времена Саддама Хуссейна и которых сейчас тем более надо избежать. Лучший способ — продолжить переговоры в ближайшем будущем. Если стороны еще сохраняют разумность, то они именно это и будут делать", — считает эксперт.