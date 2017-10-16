В Иране разработали план на случай выхода США из ядерной сделки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. В Тегеране уже разработан план действий на случай выхода США из ядерной сделки, Вашингтон пожалеет о своем решении, если поступит таким образом, заявил журналистам спикер парламента Ирана Али Лариджани.
"Да, у нас есть разработанный план и есть определенный закон. Недавно в парламенте мы утвердили, что, если американцы предпримут те или иные шаги, что мы в этом случае должны сделать", — сказал Лариджани, отвечая на вопрос, готов ли у Ирана план на случай возможного выхода США из ядерной сделки.
"Мы будем делать то, что американцы будут жалеть об этом", — добавил он, отметив, что в Иране разработан, предусматривающий различные сценарии.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.