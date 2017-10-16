В Иране разработали план на случай выхода США из ядерной сделки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. В Тегеране уже разработан план действий на случай выхода США из ядерной сделки, Вашингтон пожалеет о своем решении, если поступит таким образом, заявил журналистам спикер парламента Ирана Али Лариджани.

Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Трамп рассказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

"Да, у нас есть разработанный план и есть определенный закон. Недавно в парламенте мы утвердили, что, если американцы предпримут те или иные шаги, что мы в этом случае должны сделать", — сказал Лариджани, отвечая на вопрос, готов ли у Ирана план на случай возможного выхода США из ядерной сделки.

"Мы будем делать то, что американцы будут жалеть об этом", — добавил он, отметив, что в Иране разработан, предусматривающий различные сценарии.

Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может выйти из ядерной сделки, если со стороны других участников мирового сообщества будет предпринята попытка восстановить санкции.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.