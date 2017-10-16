Павленский объяснил, зачем поджег здание Банка Франции

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Художник-акционист Петр Павленский объяснил поджог отделения Банка Франции в Париже желанием напомнить французам и всему миру о Великой французской революции и борьбе за свободу.

"Поджог Банка Франции – это освещение правды, которую власти заставили нас забыть. Бастилия была разрушена взбунтовавшимся народом, народ разрушил ее как символ деспотизма и власти. На этом же месте был построен новый очаг рабства, который предает революционеров и спонсирует бандитский Версаль. Банк Франции занял место Бастилии, банкиры встали на место монархов", — говорится в заявлении Павленского, которое опубликовала в своем Twitter активистка движения FEMEN Инна Шевченко.

По мнению Павленского, Великая французская революция "сделала Францию символом свободы для всего мира", и именно благодаря ей в 1917 году Россия также "встала на путь свободы".

"Сто лет спустя тирания вновь правит повсеместно. Возрождение революционной Франции разожжет мировой огонь революции. В этом огне Россия начнет свое освобождение", — заключил художник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Павленский поджег вход в здание французского ЦБ, после чего был задержан полицией. На фотографиях, опубликованных телеканалом RT France, запечатлены обгоревшие окна с лопнувшими стеклами Банка Франции.

Представитель полиции подтвердил РИА Новости, что два человека были задержаны и помещены под стражу после поджога фасада Banque de France. В посольстве РФ в Париже РИА Новости сообщили, что информации о задержании Павленского пока не получали.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.