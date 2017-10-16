В ДНР за неделю обезвредили почти 800 боеприпасов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (170)

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили за неделю почти 800 неразорвавшихся боеприпасов, сообщила в понедельник журналистам исполняющая обязанности начальника отдела общественных связей МЧС ДНР Наталья Гетова.

"Отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели обследовано более 400 гектаров различных территорий, 3 тысячи квадратных метров помещений и 12 километров автомобильных дорог. В ходе обследований выявлено и обезврежено 776 единиц взрывоопасных предметов", — сказала Гетова.