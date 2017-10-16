Власти ДНР открыли "горячую линию" для жителей Донбасса

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики открыла "горячую линию" для обращения граждан, живущих на контролируемой Киевом территории Донбасса, на случай противоправных действий со стороны украинских властей, сообщила журналистам пресс-секретарь генпрокуратуры ДНР Ольга Черногор.

"Сегодня генеральная прокуратура Донецкой народной республики открывает "горячую линию" правоохранительных органов ДНР… Каждому жителю временно подконтрольной Украине части Донбасса гарантируется право и предоставляется возможность обратиться в правоохранительные органы Донецкой народной республики за защитой своих законных прав, свобод и интересов", — заявила она.

Как пояснила Черногор, обращение на "горячую линию" от жителей Донбасса могут поступать через интернет, в виде телефонных звонков и сообщений, переданных при помощи интернет-мессенджеров. Конфиденциальность гарантируется. Воспользоваться "горячей линией" можно и на сайте генеральной прокуратуры ДНР.