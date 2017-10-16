В Португалии число жертв природных пожаров возросло до 31

МАДРИД, 16 окт — РИА Новости. Число жертв сильных природных пожаров в Португалии увеличилось до 31 человека, еще четыре жителя погибли в Испании.
Сейчас в Португалии активными остаются 108 очагов пожаров, стихийное бедствие ликвидируют 5 тысяч пожарных. В центральной и северной частях страны объявлен "красный", максимальный, уровень опасности, сообщила директор португальской службы Гражданской защиты Патрисия Гаспар. Она считает, что борьба с огнем продолжится минимум до вторника. Около 15 автомобильных дорог перекрыты.
За выходные в Галисии выгорело как минимум 4 тысячи гектаров леса. Кроме того, пожары бушуют в соседней Астурии. Власти предполагают, что причиной стали преднамеренные поджоги. Их устраивают местные жители, чтобы высвободить почву под застройку и снизить ее цену.
Ранее Еврокомиссия заявила, что готова оказать помощь в борьбе с лесными пожарами в Португалии и Испании.