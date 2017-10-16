Еевросоюз не выступает посредником в переговорах с КНДР, заявила Могерини

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз не выступает посредником на переговорах с КНДР по ее ядерной проблеме, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"ЕС не играет посредническую роль в вопросе КНДР, посредничества сейчас нет", — сказала Могерини журналистам.

Она отметила, что "начать любого рода диалог или посреднические усилия с КНДР будет сложнее, если возникнет серьезная угроза отказа от ядерного соглашения (по Ирану — ред.), которое работает".

"Министры обеспокоены тем, что сигналы по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по решению иранской ядерной проблемы – ред.) могут повлиять на возможность начала переговоров или даже создания переговорного пространства с КНДР", — отметила Могерини.

Северная Корея, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда.