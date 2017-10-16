Эксперт: конфликт вокруг Киркука останется миной замедленного действия

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Проблема вокруг спорного Киркука остаётся миной замедленного действия, но пока ещё возможно избежать прямого конфликта между вооруженными силами Багдада и курдским ополчением пешмерга, для этого обе стороны должны сесть за стол переговоров, потому что быстро найти выход из этой ситуации не получится, считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС. Государственный телеканал "Аль-Ихбария" сообщил, что иракские военные вошли в город Туз-Хурмату к юго-востоку от спорного Киркука.

"Киркук — наиболее спорная территория между курдами и арабами, проживающими в Ираке. Там серьезные запасы нефти, но дело не только в этом, но и в исторических претензиях курдов на эту территорию. Рано или поздно обострение из-за Киркука должно было произойти. Референдум по статусу этой территории планировался еще десять лет назад, но, учитывая сложность ситуации, так не состоялся", — сказала Супонина.

По ее словам, "при разумном подходе сейчас все еще можно избежать прямого конфликта из-за Киркука, но это останется миной замедленного действия, которая рано или поздно взорвется".

"Наскоком проблему не решить, потребуются переговоры, курды от своих притязаний все равно не откажутся. Багдаду лучше воздержаться от радикальных шагов и тем более от этнических чисток, которые практиковались во времена Саддама Хуссейна и которых сейчас тем более надо избежать. Лучший способ — продолжить переговоры в ближайшем будущем. Если стороны еще сохраняют разумность, то они именно это и будут делать", — считает эксперт.

Ранее премьер-министр Ирака призвал пешмерга и иракских силовиков координироваться во избежание столкновений. В заявлении в понедельник он отметил, что Багдад призывает пешмерга "исполнить свой долг как части иракских вооруженных сил под руководством федерального командования". Курдские власти заявили, что пешмерга дан зеленый свет для ответа на огонь иракских силовиков, но не начала столкновений.

Иракские военные в понедельник сообщили, что установили контроль над нефтяными месторождениями Баба-Гургур и Бей Хасан, пригородами Киркука Лайлан и Яйджи, военной базой К-1, аэропортом и рядом других ключевых нефтегазовых объектов.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.