На Украине оценили ремонт причала в порту "Южный"

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Восстановление повреждений на причале в порту "Южный" в Одесской области обойдется примерно в 50 тысяч долларов, причал продолжает работать, сообщила в понедельник администрация морских портов Украины на своей странице в Facebook.
"До среды следующей недели будет составлена окончательная смета всех работ, необходимых для устранения повреждений. По предварительным данным, стоимость аварийных ремонтных работ составит около 50 тысяч долларов США и займет примерно 2,5 месяца", — сообщили в администрации морских портов.
Также в ведомстве отметили, что ЧП в порту произошло 11 октября — во время постановки судно задело причал №8, в результате были повреждены облицовочные плиты причала, незначительно смещена швартовая тумба. По заверению администрации, эти повреждения являются незначительными.
Также администрация сообщает, что на месте дополнительно проведены водолазные обследования: шпунтовая стенка причала, а также его надводная и подводная части не повреждены и находятся в удовлетворительном для эксплуатации состоянии.
"После окончания выгрузки импортного коксующегося угля в течение нескольких суток планируется проведение ремонтных работ для устранения повреждений", — цитирует ведомство главного инженера администрации морского порта "Южный" Виталия Липского.