На Украине оценили ремонт причала в порту "Южный"

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Восстановление повреждений на причале в порту "Южный" в Одесской области обойдется примерно в 50 тысяч долларов, причал продолжает работать, сообщила в понедельник администрация морских портов Украины на своей странице в Facebook.

Ранее местные СМИ сообщили, что грузовое судно Conquistador под флагом Мальты врезалось в причал морского торгового порта "Южный", но последствия инцидента незначительны. В понедельник в порту заявили, что повреждения не повлияли на его работу, он по-прежнему принимает судна и в ближайшие дни ждет уголь из ЮАР.

"До среды следующей недели будет составлена окончательная смета всех работ, необходимых для устранения повреждений. По предварительным данным, стоимость аварийных ремонтных работ составит около 50 тысяч долларов США и займет примерно 2,5 месяца", — сообщили в администрации морских портов.

Также в ведомстве отметили, что ЧП в порту произошло 11 октября — во время постановки судно задело причал №8, в результате были повреждены облицовочные плиты причала, незначительно смещена швартовая тумба. По заверению администрации, эти повреждения являются незначительными.

"Причал не выведен из эксплуатации, поэтому разгрузочные работы идут по графику. По результатам этого события составлен акт, который подписали все инстанции, включая морского агента. Проводит расследование. В ближайшее время будут обнародованы заключения с выводами", — говорится в сообщении.

Также администрация сообщает, что на месте дополнительно проведены водолазные обследования: шпунтовая стенка причала, а также его надводная и подводная части не повреждены и находятся в удовлетворительном для эксплуатации состоянии.

"После окончания выгрузки импортного коксующегося угля в течение нескольких суток планируется проведение ремонтных работ для устранения повреждений", — цитирует ведомство главного инженера администрации морского порта "Южный" Виталия Липского.