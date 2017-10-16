Меркель назвала серьезным вызовом второе место у правых в Австрии

БЕРЛИН, 16 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Второе место право-националистической Австрийской партии свободы (FPOE) на досрочных парламентских выборах в Австрии — это серьезных вызов для политических сил в республике, заявила журналистам председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Австрии 15 октября. 31,4% избирателей предпочли отдать голоса за Австрийскую народную партию (OEVP) во главе с министром иностранных дел страны и действующим председателем ОБСЕ 31-летним Себастьяном Курцем. На втором месте оказалась FPOE — право-националистическая Австрийская партия свободы с 27,4%. Тройку лидеров замыкает победитель выборов 2013 года: Социал-демократическая партия и ее лидер — канцлер Кристиан Керн получили 26,7%.

"Мы обсудили выборы в Австрии, я вчера уже поздравила Себастьяна Курца. Австрийская народная партия стала сильнейшей после многих лет, и это связано с тем, что Курц очень энергично выступал за обновление партии, очень необычно составил список тем, вел современную избирательную кампанию. С другой стороны, сильная Австрийская партия свободы — это серьезный вызов для политических сил в Австрии", — сказала Меркель, отметив, что кампания "была очень жесткая".

"Мы дождемся создания правительства и, надеюсь, на европейском уровне будет продуктивно работать друг с другом", — добавила она.