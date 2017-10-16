Экс-глава Каталонии вернул часть денег, потраченных на опрос, сообщили СМИ

Председатель правительства Каталонии, кандидат от партии Junts pel Si (Вместе за Да) Артур Мас (в центре) с женой Хеленой Ракошник в день выборов в парламент Каталонии. Архивное фото

Председатель правительства Каталонии, кандидат от партии Junts pel Si (Вместе за Да) Артур Мас (в центре) с женой Хеленой Ракошник в день выборов в парламент Каталонии. Архивное фото

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Бывший глава каталонского правительства (женералитета) Артур Мас внес 2,2 миллиона евро в качестве залога, требуемого Счетной палатой Испании в связи с проведением "опроса о независимости" 9 ноября 2014 года, пишет газета Pais.

Всего Мас, который представляет еще девять каталонских политиков, должен вернуть в казну 5,2 миллиона евро, чтобы компенсировать растрату госсредств на проведение опроса в 2014 году, не признанного ни испанским правительством, ни Конституционным судом.

Экс-глава женералитета попросил увеличить срок для возвращения недостающих трех миллионов евро.

Мас ранее признавал, что не может собрать требуемые суммы и призывал к солидарности каталонцев. По данным издания, 2,2 миллиона евро были собраны для него общественными организациями Национальная ассамблея Каталонии и Omnium Cultural.

В конце сентября СМИ сообщали, что на выплату залога у политиков Каталонии есть 15 дней. Если они не смогут это сделать, на их имущество будет наложен арест.

Высший суд Каталонии, рассматривавший дело об опросе, в марте этого года лишил Артура Маса права занимать государственные и выборные должности в течение двух лет, а также приговорил его к штрафу в размере 36 тысяч евро.