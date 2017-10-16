Юнкер поздравил Курца с лидерством партии на выборах в Австрии

Себастьян Курз во время празднования своей победы в Вене в Австрии. 15 октября 2017

Себастьян Курз во время празднования своей победы в Вене в Австрии. 15 октября 2017

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца с тем, что его партия набрала большинство голосов на парламентских выборах в стране.

В воскресенье в Австрии прошли досрочные парламентские выборы. В настоящий момент, по результатам подсчета голосов всех пришедших на участки избирателей, победителем становится Народная партия (31,4%) во главе с министром иностранных дел страны и действующим председателем ОБСЕ 31-летним Себастьяном Курцем, за ней следует право-националистическая Австрийская партия свободы (27,4%), тройку лидеров замыкают социал-демократы с 26,9% голосов. Однако окончательные результаты подсчета всех голосов с учетом бюллетеней, посланных досрочно по почте, станут известны лишь через несколько дней.

"Я хотел бы сердечно поздравить вас с тем, что ваша партия получила большую часть голосов на выборах в австрийский Национальный совет", — написал Юнкер в письме Курцу, которое опубликовано в Twitter главы ЕК.

"Я желаю вам успеха в построении стабильного, проевропейского правительства и рад нашему будущему сотрудничеству", — добавил он. Юнкер также отметил в письме особую роль и ответственность Австрии в том, что касается ряда важных для будущего ЕС решений.