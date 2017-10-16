ОАЭ направят в Бангладеш три самолета с гумпомощью для беженцев-рохинджа

ДУБАЙ, 16 окт — РИА Новости. Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум распорядился об отправке трёх гуманитарных грузов в Бангладеш для помощи беженцам-рохинджа, сообщает эмиратское издание The National.
Ранее в октябре ОАЭ объявили о создании воздушного коридора с этой целью.
Как пишет издание, помощь адресована 230 тысячам беженцам-рохинджа и представляет собой продовольствие, одежду, воду и палатки.
Ранее из ОАЭ уже вылетели 6 самолётов в Дакку с 550 тоннами гумпомощи на борту.