Басурин сообщил об обстрелах 13 населенных пунктов в ДНР за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (168)

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли районы 13 населенных пунктов на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о 35 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки.

"На донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам 13 населенных пунктов выпущено десять танковых снарядов, 42 мины калибром 120 миллиметров и 55 мин калибром 82 миллиметра. На горловском направлении обстрелам из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия подвергся поселок Зайцево", — сказал Басурин.