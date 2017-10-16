В ДНР рассказали о разминировании территории вдоль линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Разминирование территории вдоль линии соприкосновения в Донбассе может занять около девяти лет, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня в Донбассе.

"Учитывая степень загрязненности взрывоопасными предметами, не только минами, но и неразорвавшимися боеприпасами, на полное разминирование уйдёт много времени. На данный момент ситуация такова, что полное разминирование территории вдоль линии соприкосновения может занять около девяти лет", — сказал собеседник агентства.