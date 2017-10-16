На набережной города Довиль с памятной таблички исчезло имя Вайнштейна

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Мэрия французского города Довиль, где ежегодно проходит Фестиваль американского кино, решила избавиться от имени подозреваемого в сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которое значилось на одной из памятных табличек на набережной города, сообщает телеканал LCI.

Набережная Planches вдоль морского пляжа в Довиле известна не только своим деревянным променадом, но и душевыми кабинками, отделанными резными табличками с именами знаменитостей, которые принимали участие в Фестивале американского кино.

В мэрии телеканалу рассказали, что имя продюсера закрасили в понедельник утром. Решение было принято лично мэром. Власти города уточнили, что имя брата Вайнштейна – Роберта останется на довильской "аллее славы".

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, домогался женщин, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Несколько знаменитых актрис, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и Кейт Бекинсейл, также сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера. Американская киноакадемия решила исключить его из своих рядов, а президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что намерен лишить продюсера ордена Почетного легиона.