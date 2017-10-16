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В мире

В США после ДТП госпитализировали Джерарда Батлера, сообщили СМИ

14:0316.10.2017
(обновлено: 14:04 16.10.2017)
02212
© Atmosphere Entertainment MM LLC (2007)Кадр из Фильма 300 спартанцев. Архивное фотоКадр из Фильма 300 спартанцев. Архивное фото
© Atmosphere Entertainment MM LLC (2007)

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Шотландский актер Джерард Батлер госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса после того, как попал в ДТП на своем мотоцикле на одной из улиц города, сообщает сайт TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей.

Собеседники издания сообщили, что неизвестный на автомобиле подрезал актера, в результате чего произошла авария. Прибывшие на место происшествия медики доставили Батлера в ближайшую больницу. Актер получил незначительные ранения, отмечает издание. Когда произошла авария, не уточняется.

Джерард Батлер получил известность благодаря работе в фильмах "Призрак Оперы" (2004),"300 спартанцев" (2007), "Рок-н-рольщик" (2008), "Голая правда" (2009), "Законопослушный гражданин" (2009) и других. В 2007 году актер был награжден премией канала MTV (MTV Movie Awards) за роль в фильме "300 спартанцев" в категории "Лучший бой".

Молодые красавцы
© AP Photo / Thibault CamusФранцузский актер Гаспар Ульель приобрел известность после премьеры ленты "Долгая помолвка", за которую получил "Сезара" как самый многообещающий актер. Потом были работы "Париж, я люблю тебя", "Сен-Лоран. Стиль - это я" и "Это всего лишь конец света", получивший Гран-при жюри Канского фестиваля. У Гаспара и модели Гаэль Пьетри есть годовалый сын.Французский актёр Гаспар Ульель
© AP Photo / Thibault Camus
Французский актер Гаспар Ульель приобрел известность после премьеры ленты "Долгая помолвка", за которую получил "Сезара" как самый многообещающий актер. Потом были работы "Париж, я люблю тебя", "Сен-Лоран. Стиль - это я" и "Это всего лишь конец света", получивший Гран-при жюри Канского фестиваля. У Гаспара и модели Гаэль Пьетри есть годовалый сын.
© AP Photo / Scott GriesАнглийский актер Дэн Стивенс покорил женские сердца исполнением роли Мэтью Кроули в сериале "Аббатство Даунтон". Вскоре российские зрители увидят его дуэт с Эммой Уотсон в новой экранизации сказки "Красавица и чудовище". Стивенс женат на южноафриканской джазовой вокалистке Сьюзи Хэриет, пара воспитывает двоих детей.Английский актер Дэн Стивенс
© AP Photo / Scott Gries
Английский актер Дэн Стивенс покорил женские сердца исполнением роли Мэтью Кроули в сериале "Аббатство Даунтон". Вскоре российские зрители увидят его дуэт с Эммой Уотсон в новой экранизации сказки "Красавица и чудовище". Стивенс женат на южноафриканской джазовой вокалистке Сьюзи Хэриет, пара воспитывает двоих детей.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссийский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят выступает в "Формуле-1" с 2014 года. Его лучшим результатом в карьере стало второе место на Гран-при Венгрии. В 2016 году Квят во второй раз в карьере финишировал на подиуме "Формулы-1", став третьим на этапе, проходившем в Шанхае.Пилот команды Formula 1 Infiniti Red Bull Racing Даниил Квят на автоспортивном шоу Kazan City Racing на площади Тысячелетия в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят выступает в "Формуле-1" с 2014 года. Его лучшим результатом в карьере стало второе место на Гран-при Венгрии. В 2016 году Квят во второй раз в карьере финишировал на подиуме "Формулы-1", став третьим на этапе, проходившем в Шанхае.
© AFP 2017 / Francisco LeongКриштиану Роналду душ Сантуш Авейру - именно так полностью звучит имя самого успешного футболиста в мире. К 32 годам Криштиану завоевал 20 трофеев, сыграл 135 матчей за сборную, во время которых забил 66 голов. Он лучший бомбардир в истории еврокубков, чемпионатов Европы и Лиги Чемпионов. И еще он лучший футболист мира по версии ФИФА.Португальский футболист Криштиану Роналду
© AFP 2017 / Francisco Leong
Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру - именно так полностью звучит имя самого успешного футболиста в мире. К 32 годам Криштиану завоевал 20 трофеев, сыграл 135 матчей за сборную, во время которых забил 66 голов. Он лучший бомбардир в истории еврокубков, чемпионатов Европы и Лиги Чемпионов. И еще он лучший футболист мира по версии ФИФА.
© AP Photo / John ShearerАвстралийский актер Крис Хемсворт покорил прекрасную половину человечества, сыграв бога Тора в фильмах, снятых по комиксам студии Marvel. Среди других его работ роли в фильмах "Гонка" и "В сердце моря". Хемсворт женат на испанской актрисе Эльзе Патаки, у них трое детей.Актер Крис Хемсворт
© AP Photo / John Shearer
Австралийский актер Крис Хемсворт покорил прекрасную половину человечества, сыграв бога Тора в фильмах, снятых по комиксам студии Marvel. Среди других его работ роли в фильмах "Гонка" и "В сердце моря". Хемсворт женат на испанской актрисе Эльзе Патаки, у них трое детей.
© AP Photo / Chris PizzelloИрландскому актеру Майклу Фассбендеру удается играть в совершенно разных амплуа. На его счету такие фильмы как "300 спартанцев" и "Джейн Эйр", "Люди Икс" и "Бесславные ублюдки", "12 лет рабства" и "Прометей", "Стив Джобс" и "Кредо убийцы". А роль в фильме "Стыд" принесла ему приз венецианского фестиваля за лучшую мужскую роль.Актёр театра, кино и телевидения Майкл Фассбендер
© AP Photo / Chris Pizzello
Ирландскому актеру Майклу Фассбендеру удается играть в совершенно разных амплуа. На его счету такие фильмы как "300 спартанцев" и "Джейн Эйр", "Люди Икс" и "Бесславные ублюдки", "12 лет рабства" и "Прометей", "Стив Джобс" и "Кредо убийцы". А роль в фильме "Стыд" принесла ему приз венецианского фестиваля за лучшую мужскую роль.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлавный красавец отечественного кинематографа, звезда Малого драматического театра и с недавнего времени джазовый исполнитель Данила Козловский начал сниматься в кино еще в 1998 году. Самые известные фильмы с его участием: "Духless", "Легенда № 17", "Экипаж" и "Викинг".Актер Данила Козловский в музыкальном представлении Большая мечта обыкновенного человека на Новой сцене Большого театра в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный красавец отечественного кинематографа, звезда Малого драматического театра и с недавнего времени джазовый исполнитель Данила Козловский начал сниматься в кино еще в 1998 году. Самые известные фильмы с его участием: "Духless", "Легенда № 17", "Экипаж" и "Викинг".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВыпускник ГИТИСа, 28-летний актер Александр Петров с 2010 года с успехом снимается во многих российских сериалах. А вышедший с его участием в январе этого года фильм "Притяжение" попал в десятку самых кассовых российских лент.Актер Александр Петров во время пресс-конференции актеров и создателей фильма Притяжение
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Выпускник ГИТИСа, 28-летний актер Александр Петров с 2010 года с успехом снимается во многих российских сериалах. А вышедший с его участием в январе этого года фильм "Притяжение" попал в десятку самых кассовых российских лент.
© AFP 2017 / Justin Tallis Британский актер Генри Кавилл сыграл Супермена в фильме Зака Снайдера "Человек из стали". Три года спустя вышел сиквел этой истории и уже идет работа над еще тремя лентами с его участием. Из других заметных работ Кавилла в кино: роль Тесея в "Войне богов", Наполеона Соло в "Агентах А.Н.К.Л." и Чарльза Брендона в сериале "Тюдоры".Британский актер Генри Кавилл
© AFP 2017 / Justin Tallis 
Британский актер Генри Кавилл сыграл Супермена в фильме Зака Снайдера "Человек из стали". Три года спустя вышел сиквел этой истории и уже идет работа над еще тремя лентами с его участием. Из других заметных работ Кавилла в кино: роль Тесея в "Войне богов", Наполеона Соло в "Агентах А.Н.К.Л." и Чарльза Брендона в сериале "Тюдоры".
© AP Photo / Colin Young-WolffАмериканский актер Мэтт Бомер получил известность благодаря главной роли в сериале "Белый воротничок". Бомер был удостоен "Золотого глобуса" за роль второго плана в телефильме "Обычное сердце". Из других его заметных работ: сериалы "Американская история ужасов" и "Вернуть из мертвых", ленты "Славные парни", "Время" и "Великолепная семерка".Американский актер Мэтт Бомер
© AP Photo / Colin Young-Wolff
Американский актер Мэтт Бомер получил известность благодаря главной роли в сериале "Белый воротничок". Бомер был удостоен "Золотого глобуса" за роль второго плана в телефильме "Обычное сердце". Из других его заметных работ: сериалы "Американская история ужасов" и "Вернуть из мертвых", ленты "Славные парни", "Время" и "Великолепная семерка".
© AP Photo / Jordan StraussАмериканский актер Крис Пратт известен своими ролями в фильмах "Стражи галактики", "Великолепная семерка", "Мир юрского периода" и "Пассажиры". У Пратта есть жена, актриса Анна Фэрис, сын Джек и кошка по кличке миссис Уайт, которая исполняла роль Снежка в фильме "Стюарт Литтл".Американский актер Крис Пратт
© AP Photo / Jordan Strauss
Американский актер Крис Пратт известен своими ролями в фильмах "Стражи галактики", "Великолепная семерка", "Мир юрского периода" и "Пассажиры". У Пратта есть жена, актриса Анна Фэрис, сын Джек и кошка по кличке миссис Уайт, которая исполняла роль Снежка в фильме "Стюарт Литтл".
© AP Photo / Rich FuryНастоящее имя шотландского диджея Келвина Харриса Адам Ричард Вайлс. Его дебютный альбом I Created Disco стал золотым, а второй студийный диск Ready for the Weekend через неделю после выхода занял первое место в UK Album Charts.Шотландский автор-исполнитель, продюсер, DJ Келвин Харрис
© AP Photo / Rich Fury
Настоящее имя шотландского диджея Келвина Харриса Адам Ричард Вайлс. Его дебютный альбом I Created Disco стал золотым, а второй студийный диск Ready for the Weekend через неделю после выхода занял первое место в UK Album Charts.
© AP Photo / Markus SchreiberНачав свою карьеру в большом кинематографе с небольшой роли Седрика Диггори в четвертой части поттерианы, британский актер Роберт Паттинсон стал секс-символом молодого поколения, сыграв в саге "Сумерки" и позже в фильме "Милый друг". Среди других заметных работ актера в кино - роли в фильмах "Космополис" и "Звездная карта", "Воды слонам!" и "Детство лидера".Британский актер Роберт Паттинсон
© AP Photo / Markus Schreiber
Начав свою карьеру в большом кинематографе с небольшой роли Седрика Диггори в четвертой части поттерианы, британский актер Роберт Паттинсон стал секс-символом молодого поколения, сыграв в саге "Сумерки" и позже в фильме "Милый друг". Среди других заметных работ актера в кино - роли в фильмах "Космополис" и "Звездная карта", "Воды слонам!" и "Детство лидера".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийский актер Максим Матвеев помимо успешной карьеры в театре и кино известен своей работой в благотворительности. Он был одним из первых, кто организовал движение больничной клоунады в России. Сам Матвеев работал доктором-клоуном в РДКБ. Артист женат на Елизавете Боярской, они воспитывают сына Андрея.Актер Максим Матвеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский актер Максим Матвеев помимо успешной карьеры в театре и кино известен своей работой в благотворительности. Он был одним из первых, кто организовал движение больничной клоунады в России. Сам Матвеев работал доктором-клоуном в РДКБ. Артист женат на Елизавете Боярской, они воспитывают сына Андрея.
© AFP 2017 / Loic VenanceОбладатель премии BAFTA британский актер Том Харди прославился благодаря фильму "Стюарт: Прошлая жизнь". Из других заметных ролей актера: оскароносный фильм "Безумный Макс: Дорога ярости", "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды" и "Воин". У Тома Харди и его жены, актрисы Шарлотты Райли в 2015 году родился сын.Британский актер Том Харди
© AFP 2017 / Loic Venance
Обладатель премии BAFTA британский актер Том Харди прославился благодаря фильму "Стюарт: Прошлая жизнь". Из других заметных ролей актера: оскароносный фильм "Безумный Макс: Дорога ярости", "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды" и "Воин". У Тома Харди и его жены, актрисы Шарлотты Райли в 2015 году родился сын.
© AP Photo / Jordan StraussОбладатель "Золотого глобуса" этого года канадец Райан Гослинг влюбил в себя добрую половину представительниц прекрасного пола после роли в фильме "Дневник памяти". Затем последовали знаковые работы в "Переломе", "Драйве", "Славных парнях" и "Ла-Ла Ленде". Актер играет и поет в музыкальной группе Dead Man’s Bones. Гослинг воспитывает двух дочерей, которых ему родила актриса Ева Мендес.Канадский актёр Райан Гослинг
© AP Photo / Jordan Strauss
Обладатель "Золотого глобуса" этого года канадец Райан Гослинг влюбил в себя добрую половину представительниц прекрасного пола после роли в фильме "Дневник памяти". Затем последовали знаковые работы в "Переломе", "Драйве", "Славных парнях" и "Ла-Ла Ленде". Актер играет и поет в музыкальной группе Dead Man’s Bones. Гослинг воспитывает двух дочерей, которых ему родила актриса Ева Мендес.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыпускник курса Константина Райкина в школе-студии МХАТ, Никита Ефремов с 2009 года с успехом выступает на сцене театра "Современник" и снимается в отечественных сериалах. Самыми заметными его работами стали главные роли в телефильмах "Куприн. Поединок" и "Лондонград. Знай наших", а также роль Митьки Коршунова в "Тихом Доне".Актер Никита Ефремов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выпускник курса Константина Райкина в школе-студии МХАТ, Никита Ефремов с 2009 года с успехом выступает на сцене театра "Современник" и снимается в отечественных сериалах. Самыми заметными его работами стали главные роли в телефильмах "Куприн. Поединок" и "Лондонград. Знай наших", а также роль Митьки Коршунова в "Тихом Доне".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСамый обаятельный злодей последнего времени, британский актер Том Хиддлстон прославился после роли Локи в фильмах по комиксам Marvel. Роль в мини-сериале "Ночной администратор" принесла ему в 2017 году премию "Золотой глобус". Значимыми работами последних лет стали также роли в лентах "Выживут только любовники" и "Багровый пик".Британский актер Том Хиддлстон
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Самый обаятельный злодей последнего времени, британский актер Том Хиддлстон прославился после роли Локи в фильмах по комиксам Marvel. Роль в мини-сериале "Ночной администратор" принесла ему в 2017 году премию "Золотой глобус". Значимыми работами последних лет стали также роли в лентах "Выживут только любовники" и "Багровый пик".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРоссийский актер Григорий Добрыгин наибольшую известность получил благодаря ролям в новогодней ленте "Чёрная молния" и психологическом триллере "Как я провёл этим летом". Добрыгин награжден "Серебряным медведем" Берлинского кинофестиваля, российской премией "Белый слон" и спецпризом премии "Золотой орел".Актер Григорий Добрыгин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский актер Григорий Добрыгин наибольшую известность получил благодаря ролям в новогодней ленте "Чёрная молния" и психологическом триллере "Как я провёл этим летом". Добрыгин награжден "Серебряным медведем" Берлинского кинофестиваля, российской премией "Белый слон" и спецпризом премии "Золотой орел".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНападающий футбольного клуба "Краснодар" и сборной России Федор Смолов по итогам прошедшего сезона стал лучшим бомбардиром Российской футбольной премьер-лиги, а мяч, забитый им в ворота "Уфы" в матче 25-го тура, был признан самым красивым голом Чемпионата России по футболу сезона 2015-2016.Футболист ФК Краснодар Фёдор Смолов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Нападающий футбольного клуба "Краснодар" и сборной России Федор Смолов по итогам прошедшего сезона стал лучшим бомбардиром Российской футбольной премьер-лиги, а мяч, забитый им в ворота "Уфы" в матче 25-го тура, был признан самым красивым голом Чемпионата России по футболу сезона 2015-2016.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВыпускник Театрального института им. Щукина Петр Федоров снимался в таких российских фильмах, как "Обитаемый остров", "Сталинград", "А зори здесь тихие", "Ледокол" и "Дуэлянт", за роль в котором актер был номинирован на "Золотого орла". Актер активно снимается в сериалах.Актер Петр Федоров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Выпускник Театрального института им. Щукина Петр Федоров снимался в таких российских фильмах, как "Обитаемый остров", "Сталинград", "А зори здесь тихие", "Ледокол" и "Дуэлянт", за роль в котором актер был номинирован на "Золотого орла". Актер активно снимается в сериалах.
© AFP 2017 / Andrew Cowie Арманд Дуглас Хаммер, более известный как Арми Хаммер, прославился после ролей в фильмах "Социальная сеть" и "Агенты А.Н.К.Л.". Его прабабушка была дочерью генерала российской царской армии Вадима Николаевича Рута. В честь своих славянских корней актер даже сделал себе татуировку "хаммер" кириллицей. Арманд женат на актрисе Элизабет Чемберс, они воспитывают сына и дочь.Американский актер Эрми Хаммер
© AFP 2017 / Andrew Cowie 
Арманд Дуглас Хаммер, более известный как Арми Хаммер, прославился после ролей в фильмах "Социальная сеть" и "Агенты А.Н.К.Л.". Его прабабушка была дочерью генерала российской царской армии Вадима Николаевича Рута. В честь своих славянских корней актер даже сделал себе татуировку "хаммер" кириллицей. Арманд женат на актрисе Элизабет Чемберс, они воспитывают сына и дочь.
© AP Photo / Laurent CiprianiНападающий клуба "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн был назван футболистом 2016 года во Франции. В составе национальной сборной в прошлом году он стал серебряным призером чемпионата Европы. По итогам турнира, Гризманн был назван лучшим бомбардиром и лучшим игроком Чемпионата-2016.Футболист клуба Атлетико Мадрид и сборной Франции Антуан Гризманн
© AP Photo / Laurent Cipriani
Нападающий клуба "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн был назван футболистом 2016 года во Франции. В составе национальной сборной в прошлом году он стал серебряным призером чемпионата Европы. По итогам турнира, Гризманн был назван лучшим бомбардиром и лучшим игроком Чемпионата-2016.
© AP Photo / Evan AgostiniШотландец Джеймс Макэвой известен своими ролями в фильмах "...А в душе я танцую", "Джейн Остин", "Искупление", "Особо опасен", "Грязь" и трилогии "Люди Икс". За роль фавна в "Хрониках Нарнии" он получил премию BAFTA как восходящая звезда. В марте в России выходит в прокат триллер "Сплит", в котором Макэвой играет героя, в сознании которого живут более 20 личностей.Актер Джеймс Макэвой
© AP Photo / Evan Agostini
Шотландец Джеймс Макэвой известен своими ролями в фильмах "...А в душе я танцую", "Джейн Остин", "Искупление", "Особо опасен", "Грязь" и трилогии "Люди Икс". За роль фавна в "Хрониках Нарнии" он получил премию BAFTA как восходящая звезда. В марте в России выходит в прокат триллер "Сплит", в котором Макэвой играет героя, в сознании которого живут более 20 личностей.
© AP Photo / Taylor JewellБританский актер Джейми Дорнан долгое работал моделью таких известных марок, как Calvin Klein, Dior и Armani. Его дебютом в кино стала роль в фильме Софии Копполы "Мария-Антуанетта". Наибольшего успеха же он добился, сыграв роль миллиардера Кристиана Грея в экранизации бестселлера "Пятьдесят оттенков серого". Дорнан женат на актрисе Амелии Уорнер. Пара воспитывает двоих дочерей.Британский актер Джеми Дорнан
© AP Photo / Taylor Jewell
Британский актер Джейми Дорнан долгое работал моделью таких известных марок, как Calvin Klein, Dior и Armani. Его дебютом в кино стала роль в фильме Софии Копполы "Мария-Антуанетта". Наибольшего успеха же он добился, сыграв роль миллиардера Кристиана Грея в экранизации бестселлера "Пятьдесят оттенков серого". Дорнан женат на актрисе Амелии Уорнер. Пара воспитывает двоих дочерей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСын звездных родителей Иван Янковский дебютировал в 2000 году в режиссерской работе своего деда "Приходи на меня посмотреть". Сейчас на его счету уже семь фильмов, приз Кинотавра за роль в ленте "Тряпичный союз" и "Золотой орел" за роль в "Даме пик".Лауреат премии в номинации Лучшая мужская роль в кино в фильме Дама Пик актер Иван Янковский на 15-й церемонии вручения премии Золотой Орел
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сын звездных родителей Иван Янковский дебютировал в 2000 году в режиссерской работе своего деда "Приходи на меня посмотреть". Сейчас на его счету уже семь фильмов, приз Кинотавра за роль в ленте "Тряпичный союз" и "Золотой орел" за роль в "Даме пик".
© AP Photo / Dan SteinbergБританец Чарли Ханнэм наиболее известен по ролям в телесериалах "Близкие друзья" и "Сыны анархии" и по фильмам "Хулиганы", "Дитя человеческое", "Тихоокеанский рубеж" и "Багровый пик". В 2017 году состоится премьера фильма Гая Ричи "Меч короля Артура", в котором Ханнэм играет главную роль.Английский актер Чарли Ханнэм
© AP Photo / Dan Steinberg
Британец Чарли Ханнэм наиболее известен по ролям в телесериалах "Близкие друзья" и "Сыны анархии" и по фильмам "Хулиганы", "Дитя человеческое", "Тихоокеанский рубеж" и "Багровый пик". В 2017 году состоится премьера фильма Гая Ричи "Меч короля Артура", в котором Ханнэм играет главную роль.
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  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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