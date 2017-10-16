В США после ДТП госпитализировали Джерарда Батлера, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Шотландский актер Джерард Батлер госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса после того, как попал в ДТП на своем мотоцикле на одной из улиц города, сообщает сайт TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей.

Собеседники издания сообщили, что неизвестный на автомобиле подрезал актера, в результате чего произошла авария. Прибывшие на место происшествия медики доставили Батлера в ближайшую больницу. Актер получил незначительные ранения, отмечает издание. Когда произошла авария, не уточняется.

Джерард Батлер получил известность благодаря работе в фильмах "Призрак Оперы" (2004),"300 спартанцев" (2007), "Рок-н-рольщик" (2008), "Голая правда" (2009), "Законопослушный гражданин" (2009) и других. В 2007 году актер был награжден премией канала MTV (MTV Movie Awards) за роль в фильме "300 спартанцев" в категории "Лучший бой".