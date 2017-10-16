Курдская пешмерга не координируется с иракскими войсками, заявил генсек

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Курдские вооруженные формирования пешмерга не координируются с иракскими войсками, наступающими в спорной провинции Киркук, так как не имеют каналов для этого, заявил РИА Новости генеральный секретарь курдского министерства пешмерга Джаббар Явар.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС.

"В Киркуке отсутствует какая-либо координация между пешмерга и федеральными силами Ирака. Нет никаких каналов для осуществления подобной координации из-за сложностей, которые существуют между Иракским Курдистаном и правительством в Багдаде из-за Киркука", — заявил Явар.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал пешмерга и иракских силовиков координироваться во избежание столкновений. В заявлении в понедельник он отметил, что Багдад призывает пешмерга "исполнить свой долг как части иракских вооруженных сил под руководством федерального командования".

Курдские власти заявили, что пешмерга дан зеленый свет для ответа на огонь иракских силовиков, но не начала столкновений.

Иракские военные в понедельник сообщили, что установили контроль над нефтяными месторождениями Баба-Гургур и Бей Хасан, пригородами Киркука Лайлан и Яйджи, военной базой К-1, аэропортом и рядом других ключевых нефтегазовых объектов.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.