Банк Франции обратился в полицию после поджога, устроенного Павленским

ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. Центральный банк Франции (Banque de France) подал обращение в полицию после поджога, устроенного, по данным СМИ, российским художником-акционистом Петром Павленским, сообщила РИА Новости представитель банка.

"Я могу подтвердить, что в ночь на понедельник произошел поджог входа в здание Banque de France на площади Бастилии. Банк подал жалобу против неустановленного лица, мы находимся в контакте с парижской полицией, которая ведет расследование", — сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Павленский поджег вход в здание французского ЦБ, после чего был задержан полицией. На фотографиях, опубликованных телеканалом RT France, запечатлены обгоревшие окна с лопнувшими стеклами Банка Франции.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.