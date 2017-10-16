Встреча президентов Армении и Азербайджана по Карабаху началась в Женеве

ЕРЕВАН/ЖЕНЕВА, 16 окт — РИА Новости. Встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева началась в Женеве, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы Азербайджана Азер Гасымов, пресс-секретарь главы армянского государства Владимир Акопян подтвердил эту информацию.

Алиев и Саргсян встречаются в Швейцарии по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ для обсуждения урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Встреча началась. Она проходит при участии всех сопредседателей (Минской группы ОБСЕ — ред.)", — сказал Гасымов.

Встреча президентов проходит в постоянном представительстве Швейцарии при женевском отделении ООН. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются Игорь Попов (РФ), Ричард Хогланд (США) и Стефан Висконти (Франция).

"Только что в Женеве начались переговоры Сержа Саргсяна с Ильхамом Алиевым с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ", — написал Акопян на своей странице в микроблоге в Twitter.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.