Встреча президентов Армении и Азербайджана по Карабаху началась в Женеве

ЕРЕВАН/ЖЕНЕВА, 16 окт — РИА Новости. Встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева началась в Женеве, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы Азербайджана Азер Гасымов, пресс-секретарь главы армянского государства Владимир Акопян подтвердил эту информацию.
"Встреча началась. Она проходит при участии всех сопредседателей (Минской группы ОБСЕ — ред.)", — сказал Гасымов.
Встреча президентов проходит в постоянном представительстве Швейцарии при женевском отделении ООН. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются Игорь Попов (РФ), Ричард Хогланд (США) и Стефан Висконти (Франция).
Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.