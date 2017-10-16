ОБСЕ заявила о мирной передаче власти в Киргизии после выборов

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. Архивное фото

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. Архивное фото

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. В результате президентских выборов в Киргизии произошла мирная передача власти, заявил журналистам в понедельник глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Азай Гулиев.

В воскресенье в Киргизии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, лидирует кандидат от партии власти, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, набравший более чем 54% голосов. На втором месте кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. Он набрал более 33% голосов. Он признал итоги выборов, заявив, что "выборы прошли, есть результаты, народ сказал слово". Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Жээнбекову по случаю его избрания президентом.

"Наша миссия — оценить соответствие выборов обязательствам, которые взяла на себя страна… Мирная передача власти имела место и, конечно, все эти процессы необходимо довести до завершения", — заявил Гулиев.

Он отметил, что миссия "совершенно четко заявила, что данные выборы были проведены на основе конкурентности и избирательности… избирателям была предоставлена возможность выразить свою политическую волю".