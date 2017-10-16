Премьер Испании предложил главе Каталонии выступить в парламенте

МАДРИД, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой в ответном послании председателю каталонского правительства Карлесу Пучдемону призвал его выступить в испанском парламенте и объяснить свою позицию по вопросу независимости.

"Я снова призываю вас выступить в парламенте и донести ваши требования законным представителям национального суверенитета", — говорится в письме, которое председатель правительства Испании направил главе женералитета в понедельник.

Испанский премьер напомнил, что у Пучдемона "пока есть время ясно и просто ответить" на вопрос, который был задан на прошлой неделе — была ли провозглашена независимость Каталонии. "Пока в ваших руках начать период нормального и законного функционирования институтов, о чем все просят. В противном случае, вы будете единственным ответственным за применение конституции", — написал Рахой, имея в виду 155 статью конституции Испании, которая позволяет приостановить самоуправление автономного сообщества.

Рахой также заявил главе женералитета, что "призывы к диалогу от имени Каталонии, когда вы отказываетесь говорить от большой части этого общества", не выглядят достоверными.

Совет министров Испании требовал от властей Каталонии объяснить до 16 октября, провозгласили ли они независимость. В понедельник было опубликовано письмо главы женералитета Карлеса Пучдемона, в котором он призвал Мадрид к диалогу, но не дал однозначного ответа на поставленный вопрос, и заявил, что "большинство каталонского народа хочет идти по пути независимого государства в европейских рамках".

Правительство ранее предупредило, что если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг начнется задействование 155-й статьи конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.