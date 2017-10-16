Анкара поможет Багдаду изгнать РПК из страны, заявили в турецком МИД

АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Анкара готова сотрудничать с Багдадом, чтобы покончить с присутствием на его территории формирований запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в заявлении турецкого МИД в понедельник.

Министерский совет по безопасности Ирака по итогам заседания в воскресенье заявил, что иракские курды привлекли в провинцию Киркук представителей негосударственных формирований, в частности РПК, что можно считать объявлением войны остальным иракцам. Споры по поводу принадлежности Киркука между Багдадом и автономией Иракский Курдистан обострились после проведения курдами без согласия Багдада референдума о независимости 25 сентября.

"Подчеркиваем свою приверженность защите территориальной целостности Ирака и его политического единства. Готовы к сотрудничеству с правительством Ирака, чтобы покончить с присутствием РПК на иракских землях во имя мира и стабильности в регионе", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

Отмечается, что в Турции внимательно следят за шагами, которые предпринимает правительство Ирака после референдума в его курдской автономии "для установления конституционного порядка в Киркуке, где проживают иракские туркмены и представители других национальностей", и удовлетворены заявлением иракского правительства по поводу опасности сотрудничества властей Иракского Курдистана с РПК.

"Предупреждаем об ответственности за последствия власти Северного Ирака, которые усугубляют свою предыдущую ошибку, давая убежище РПК", — говорится в заявлении.