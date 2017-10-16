Папа Римский призвал не воспринимать голод как "неизлечимую болезнь"

РИМ — 16 окт, РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск назвал войны и климатические изменения основными причинами голода, который не должен восприниматься как неизлечимая болезнь.
"Очевидно, что войны и изменения климата приводят к голоду, и поэтому мы должны избегать того, чтобы представлять его как неизлечимую болезнь", — сказал папа Франциск, назвав это "корнем проблемы".
По словам понтифика, обеспечение пропитания для всего человечества является "целью, в рамках которой определяется доверие ко всей международной системе", и ее задача – помочь "каждому человеку встретить будущее уверенно и без иллюзий".
"И на самом деле, продовольственные ресурсы часто подвержены спекуляции, которая измеряет их только в формате экономической выгоды крупнейших производителей относительно оценок потребления, а не потребностей народа. Так мы поощряем конфликты, расточительство и рост числа обездоленных, которые ищут будущее вдали от своей родины", – сказал он.
Понтифик подарил ФАО мраморную скульптуру, изображающую Айлана Курди — трехлетнего сирийца, трагически погибшего вместе с несколькими родственниками в 2015 году при попытке семьи пересечь Средиземное море. Его изображение, отмечают в Ватикане, является "трагическим символом миграции".