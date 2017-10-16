Россия выяснит, как США выпускают боевиков в Сирии и Ираке, заявил Лавров

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Москва выясняет у США, почему в некоторых случаях боевикам в Сирии и Ираке разрешается уйти, надеется, что это не делается сознательно, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Мы с США и с Иорданией договорилась о создании очень важной зоны деэскалации на юго-западе САР и это было важным достижением, правда, опять вынуждены делать оговорку, касательно договороспособности, или отсутствия таковой. Оговорку в связи с тем, что в последнее время, как вы наверное знаете, если следите за новостями и сообщениями нашего министерства обороны, мы наблюдаем странное явление, когда из Ирака, где вроде бы американцы имеют серьезное влияние, и из тех районов Сирии, которые американцы контролируют, почему беспрепятственно выходят боевики с оружием на своих этих пикапах с пулеметами и создают проблемы для армии САР", — сказал он.

"Мы сейчас с американскими коллегами по соответствующим каналам выясняем, что это такое. И надеюсь, что наши опасения в том, что это делается сознательно не оправдаются", — заметил глава МИД РФ.