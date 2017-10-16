В Португалии число жертв лесных пожаров возросло до 20

Тушение пожара, приближающийся к деревне Пукарица, недалеко от Абрантиша, Португалия. 11 августа 2017

Тушение пожара, приближающийся к деревне Пукарица, недалеко от Абрантиша, Португалия. 11 августа 2017

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Число погибших в результате лесных пожаров в Португалии возросло до 20 человек, передает местное агентство Lusa со ссылкой на источник в национальной службе Гражданской защиты.

Ранее сообщалось о шести погибших.

"Число погибших в результате пожаров возросло до 20", — говорится в сообщении агентства.

За минувшее воскресенье в Португалии были зарегистрированы 443 очага лесных пожаров – рекордное число за 2017 год. К их тушению привлечены 7 тысяч пожарных, активными до сих пор остаются 108 очагов. Как сообщает служба Гражданской защиты Португалии, как минимум 25 человек получили ранения.

Португальские власти задействовали Европейский механизм гражданской защиты, который предполагает, что они запросят помощь у ЕС и Марокко.

Из-за сложной ситуации были эвакуированы населенные пункты, перекрыты около 20 автомобильных дорог, на некоторое время было прервано железнодорожное сообщение между Порту и Лиссабоном.