Песков: Россия выступает за мирное решение вопросов между Ираком и курдами

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Москва выступает за решение всех вопросов между Багдадом и курдами мирным путем и на основе территориальной целостности Ирака, но с соблюдением интересов курдов, заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.

"Безусловно, мы выступаем за решение всех вопросов, которые стоят на повестке дня в Ираке, между Багдадом и курдами политико-дипломатическими средствами, мирным путем, на основе территориальной политической целостности Ирака, но, безусловно, с соблюдением законных прав и интересов курдского народа ", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Россия дорожит отношениями с обеими сторонами.

"Россия поддерживает добрые отношения с Багдадом, у нас имеется достаточно ощутимый объем торгово-экономических отношений с Ираком, осуществляются контакты на разных уровнях, там работают наши компании. Кроме того, исторически у России также сложились достаточно теплые и дружественные отношения с иракскими курдами, и Россия дорожит и тем и другим", — добавил Песков.