Евросоюз пересмотрит сотрудничество с Мьянмой из-за ситуации с рохинджа

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз пересмотрит военное сотрудничество с Мьянмой на фоне событий в штате Ракхайн и грозит новыми мерами, если положение не улучшится, говорится в итоговом документе по Мьянме, принятом на заседании глав МИД стран-членов ЕС.

"ЕС призвал все стороны немедленно прекратить все формы насилия. Он призывает военных Мьянмы (Бирмы) прекратить все операции и обеспечить защиту всех гражданских лиц без дискриминации и полностью соблюдать международное законодательство в области прав человека", — говорится в документе.

Главы МИД стран Евросоюза заявили, что "в свете непропорционального использования силы органами безопасности ЕС и его страны-члены приостановят приглашения в адрес главнокомандующего ВС Мьянмы (Бирмы) и других высокопоставленных военнослужащих и пересмотреть все практическое военное сотрудничество".

"Совет может рассмотреть дополнительные меры, если ситуация не улучшится, но готов и отреагировать соответствующим образом на положительное развитие событий", — говорится в тексте заключения по Мьянме.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции.

По данным Международной организации по миграции, ежедневно в Кокс-Базар в Бангладеш приходят порядка двух тысяч рохинджа. В настоящий момент в двух лагерях для беженцев в Бангладеш находятся свыше 800 тысяч рохинджа, включая 300 тысяч тех, кто находился в стране до 25 августа.