Евросоюз пересмотрит сотрудничество с Мьянмой из-за ситуации с рохинджа

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз пересмотрит военное сотрудничество с Мьянмой на фоне событий в штате Ракхайн и грозит новыми мерами, если положение не улучшится, говорится в итоговом документе по Мьянме, принятом на заседании глав МИД стран-членов ЕС.
"ЕС призвал все стороны немедленно прекратить все формы насилия. Он призывает военных Мьянмы (Бирмы) прекратить все операции и обеспечить защиту всех гражданских лиц без дискриминации и полностью соблюдать международное законодательство в области прав человека", — говорится в документе.
Главы МИД стран Евросоюза заявили, что "в свете непропорционального использования силы органами безопасности ЕС и его страны-члены приостановят приглашения в адрес главнокомандующего ВС Мьянмы (Бирмы) и других высокопоставленных военнослужащих и пересмотреть все практическое военное сотрудничество".
"Совет может рассмотреть дополнительные меры, если ситуация не улучшится, но готов и отреагировать соответствующим образом на положительное развитие событий", — говорится в тексте заключения по Мьянме.
По данным Международной организации по миграции, ежедневно в Кокс-Базар в Бангладеш приходят порядка двух тысяч рохинджа. В настоящий момент в двух лагерях для беженцев в Бангладеш находятся свыше 800 тысяч рохинджа, включая 300 тысяч тех, кто находился в стране до 25 августа.