Ряд граждан Киргизии не могли проголосовать из-за несданной биометрии

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. Власти Киргизии должны обратить внимание на то, что многие граждане не смогли проголосовать на выборах из-за несданной биометрии, ситуацию нужно исправлять, заявил глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Артур Герасимов.

"Значительное число граждан Киргизии не были включены в списки избирателей, потому что не сдали биометрические данные. Таким образом, они не смогли реализовать свое право проголосовать… Властям необходимо продолжить улучшать данную процедуру", — заявил Герасимов.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, лидирует с 54% экс-премьер страны, кандидат от правящей партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Впервые в истории Киргизии выборы президента прошли по спискам избирателей, составленным на основе биометрических данных населения, а также с использованием автоматических считывающих урн (АСУ), которые были установлены на всех избирательных участках. В момент завершения выборов электронные урны связываются с сервером ЦИК и автоматически передают предварительные итоги голосования на участке. Ранее в Киргизии с использованием биометрики и АСУ прошли парламентские и местные выборы, которые получили высокую оценку международных наблюдателей.