С-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Россия и Китай убеждены, что санкции против КНДР себя исчерпали, единственный путь решения проблемы — дипломатический, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой парламента Южной Кореи Чон Се Гюном.

"И Россия, и Китай приняли заявление по этому поводу: считаем, что санкции себя исчерпали и единственный путь решения проблемы на Корейском полуострове только мирный, политический, дипломатический. Силового решения этой проблемы нет", — сказала Матвиенко.

Северная Корея, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда.