Число жертв перестрелки на севере Синая возросло до шести

КАИР, 16 окт – РИА Новости, Маргарита Кислова. Шесть человек погибли и еще около 17 пострадали в результате нападения в городе эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, сообщает сайт египетской газеты "Масрави".

По имеющейся информации, причиной перестрелки, произошедшей в понедельник в городе эль-Ариш, стала попытка вооруженного ограбления одного из банков. Неизвестные на автомашине и нескольких мотоциклах подъехали к отделению банка "Аль-Ахли". Часть преступников проникла в банк, другие открыли огонь по посту полиции у расположенной рядом церкви. В результате перестрелки погибли шесть человек, в том числе несколько полицейских, охранявших банк, и случайные прохожие, 17 человек ранены. Грабители с деньгами скрылись, ведется их поиск.

Ранее сообщалось, что нападение было совершено на пост полиции у одной из церквей эль-Ариша. Эта церковь расположена рядом с отделением банка. В настоящее время центр города перекрыт, все школы и учреждения прекратили работу. Сообщается также, что перестрелка у банка продолжалась около часа.