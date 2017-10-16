Спикеры парламентов Ирана и Сирии обсудили ситуацию в САР, заявил Лариджани

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Спикеры парламентов Ирана и Сирии Али Лариджани и Хаммуда ас-Сабаг обсудили на полях МПС урегулирование в САР.

"У нас (на встрече) был обзор наших действий (в Сирии). Мы оцениваем, что Иран и Россия по Сирии предпринимают шаги, которые продвигают ситуацию вперёд", — сказал Лариджани РИА Новости.

Он напомнил, что запущен астанинский процесс для поиска политического пути сирийского мирного урегулирования. "И этот процесс тоже идёт хорошо", — сказал спикер.

Лариджани также высоко оценил роль России в урегулировании как сирийского, так и региональных кризисов.

"Мы позитивно оцениваем роль России в решении региональных кризисов. Сейчас, вы знаете, есть неупорядоченность на международной арене. Поэтому роль России — роль примиряющая, рациональная и взвешенная", — отметил он.