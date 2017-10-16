Франция призвала Иран быть сдержанным в своих комментариях

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Франция призывает Иран быть сдержанным в своих комментариях, поскольку с Тегераном решены еще не все вопросы, в том числе относительно его ракетной программы, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

На фоне постоянных заявлений Трампа о желании Вашингтона пересмотреть ядерную сделку с Ираном глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может выйти из этого соглашения, если со стороны других участников мирового сообщества будет предпринята попытка восстановить санкции.

"Мы также думаем, что иранцы должны не только выполнять это соглашение (СВПД), которое на данный момент соблюдается, но и проявлять сдержанность в заявлениях, потому что с Ираном еще многое предстоит обсудить, будь то баллистическая программа или то, как Иран ведет себя в региональных делах", — сказал Ле Дриан журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов ЕС.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.