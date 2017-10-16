Жители Киркука готовятся защищать город от иракских военных, сообщили СМИ

КАИР, 16 окт – РИА Новости. Жители Киркука, в окрестностях которого проходит операция иракских ВС по восстановлению безопасности, вооружаются и готовятся оборонять город в случае, если иракские военные начнут наступление, сообщает спутниковый телеканала Sky News Arabia.

Отмечается, что в городе вооружены уже практически все мужчины, они организуют самооборону в городских кварталах. Был зафиксирован обстрел горожанами частей курдского ополчения пешмерга, которые ранее без боя оставили некоторые ключевые военные и нефтяные объекты в окрестностях города и прошли колонной по Киркуку. При этом в городе считают, что иракские военные намерены захватить все ключевые нефтяные, газовые и военные объекты в окрестностях и блокировать Киркук, — входить в сам город военнослужащие не планируют.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости.

ВС Ирака сообщили, что контролируют, по меньшей мере, два месторождения в районе Киркука и военную базу К-1. По данным миннефти Ирака, курдские лидеры согласились избегать боестолкновений в районе нефтяных месторождений Киркука. К настоящему моменту, сообщают в министерстве, иракские военные контролируют штаб-квартиру Северной нефтяной компании, а также несколько крупных нефтяных объектов.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.