Диалог с Каталонией должен вестись в рамках закона, заявили в Испании

Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. Архивное фото

Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. Архивное фото

РИА Новости. МАДРИД НЕ ОТКАЗЫВАЕТ ВЛАСТЯМ КАТАЛОНИИ В ДИАЛОГЕ, НО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ В РАМКАХ ЗАКОНА – ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ИСПАНИИ В ОТВЕТ НА ПИСЬМО ПУЧДЕМОНА