Венгрия выступила за обсуждение украинского закона об образовании

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Венгрия выступает за обсуждение украинского закона об образовании, который ведет к нарушению прав национальных меньшинств, на следующем заседании совета по ассоциации Украина-ЕС, заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто.

Заседания совета по ассоциации ЕС и стран, с которыми подписаны соответствующие соглашения, проходят регулярно, на них обсуждается ход сотрудничества и выполнение указанных в соглашении об ассоциации условий. Предыдущее заседание совета состоялось в декабре 2016 года, на нем председательствовали глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и вице-премьер Украины Степан Кубив. Следующее заседание запланировано на 8 декабря 2017 года.

"Происходят грубые нарушения в соседних с ЕС странах… украинский парламент принял закон об образовании. Они серьезно нарушают права меньшинств, потому что лишили меньшинства права на обучение на родном языке в возрасте младше 10 лет", — сказал Сиярто журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов ЕС.

По его словам, "это грубое нарушение прав человека, прав меньшинств, это грубое нарушение соглашения об ассоциации".

"Я предложу на следующей сессии совета по ассоциации с Украиной включить это в повестку, потому что это чрезвычайно (важно)", — сказал Сиярто.

Ранее на встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр из-за нового закона об образовании, принятого властями в Киеве. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих на Украине. При этом в формальной повестке дня заседания этот вопрос не значится.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.