Скворцова назвала причину почти четверти смертей в мире

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Загрязнение окружающей среды является причиной почти четверти смертей в мире, для решения этой проблемы необходимо работать в рамках международного сотрудничества, заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова на XIX Фестивале молодёжи и студентов.

"Двадцать три процента смертей в мире связаны с загрязнением окружающей среды и другими экологическими факторами. Если бы мы взяли под контроль экологию, мы могли бы сохранять не менее 13 миллионов жизней", — сказала Скворцова.

Она также отметила, что, в частности, проблему составляет качество питьевой воды. По ее словам, зачастую она не выдерживает необходимых норм.

"Нам необходимо всем объединённо бороться с этими факторами. Поэтому так важны международные программы", — добавила министр.