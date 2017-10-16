Павленский поджег Банк Франции

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В сети появилось фото российского художника-акциониста Петра Павленского, стоящего перед горящим зданием Банка Франции.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) 16 октября 2017 г.

Пользователь, опубликовавший снимок в своем аккаунте Twitter, утверждает, что Павленский совершил поджог в 4 утра в понедельник, после чего был задержан полицией.

Похожее фото опубликовала активистка Сара Константин. Она заявила, что своей акцией художник "разжигает огонь мировой революции", и пообещала выложить видеозапись инцидента.

Художник-акционист Петр Павленский известен своими скандальными акциями. Он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, прибивал половые органы к брусчатке Красной площади и поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, за что суд обязал его выплатить миллион рублей компенсации.

В январе Павленский с женой и двумя детьми уехал из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc". Кроме того, в отношении Павленского проводилась проверка о совершении им насильственных сексуальных действий в отношении актрисы того же театра.

В мае художник получил политическое убежище во Франции.