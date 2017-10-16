Пожары в Португалии и Испании унесли жизни девяти человек

МАДРИД, 16 окт – РИА Новости. Девять человек стали жертвами мощнейших пожаров, бушующих на Пиренейском полуострове – шесть человек погибли в Португалии, трое – в испанской Галисии.
Португальские власти задействовали Европейский механизм гражданской защиты, который предполагает, что они запросят помощь у Европейского Cоюза и Марокко.
Из-за сложной ситуации были эвакуированы населенные пункты – в том числе в городе Мафра (округ Лиссабон), вблизи города Брага, других регионов. Из-за огня перекрыты около 20 автомобильных дорог, на некоторое время было прервано железнодорожное сообщение между Порту и Лиссабоном.
В настоящее время остаются активными 105 очагов возгорания в Галисии, 17 из них могут угрожать населенным пунктам.
За выходные в Галисии выгорело как минимум 4 тысячи гектаров леса. Кроме того, пожары бушуют в соседней Астурии. Власти предполагают, что причиной стали преднамеренные поджоги. Их устраивают местные жители, чтобы высвободить почву под застройку и снизить ее цену.